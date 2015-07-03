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النيران تلتهم طابقين بمصنع القطن الطبى فى طريق "المحلة - طنطا"

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النيران تلتهم طابقين بمصنع القطن الطبى فى طريق "المحلة - طنطا" النيران تلتهم طابقين بمصنع القطن الطبى فى طريق "المحلة - طنطا"
التهمت النيران طابقين بمصنع القطن الطبى ملك محمد وخالد متولى بطريق المحلة طنطا، وأتت النيران على كميات كبيرة من محتوياتهم وامتدت النيران إلى الطابق الثالث.

فى الوقت الذى تواصل فيه قوات الحماية المدنية عمليات إخماد النيران، وتم استدعاء سيارات إطفاء إضافية،
>انتقل اللواء عبد الحميد الطويل مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعميد على صديق مأمور مركز المحلة والعقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لإخماد النيران.

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مصر 365