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تموين الفيوم يضبط كمية كبيرة من ملح الطعام مجهول المصدر

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تموين الفيوم يضبط كمية كبيرة من ملح الطعام مجهول المصدر تموين الفيوم يضبط كمية كبيرة من ملح الطعام مجهول المصدر
تمكنت مباحث تموين الفيوم، من ضبط أصحاب مصانع تعبئة بمحافظات وجه بحرى يقومون بتوريد وتوزيع ملح طعام مقلد ومغشوش ومعبأ فى عبوات بنفس العلامة التجارية لإحدى الشركات.

جاء ذلك عندما وردت معلومات للعقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطة مباحث عن قيام بعض أصحاب مصانع التعبئة بمحافظات وجه بحرى بتوريد وتوزيع ملح طعام مغشوش ومعبأ فى عبوات مشابهة للعلامة التجارية لإحدى الشركات بمحافظة الفيوم، وذلك لإيهام المواطنين بأنها تابعة للشركة، وتم تشكيل حملة مكبرة من قسم شرطة مباحث التموين وتوجهت بأحد مداخل المحافظة ناحية كمين الرووس، وتم ضبط صبحى ف م ف (40 سنه) سائق السيارة رقم 160090 نقل الاسكندرية ومقيم بمحافظة القليوبية لحيازته ونقله سلع غذائية مغشوشة ومقلدة الاسم والعلامة التجارية، بلغ إجمالى المضبوطات عدد 36000 كيس ملح طعام مغشوش، وتحرر عن الواقعه فى المحضر رقم 17741جنح مركز الفيوم لسنة 2015، وفى نفس السياق تم ضبط منير ص ع م ( 32سنه) سائق السيارة رقم 19815نقل الدقهلية وإسلام س ع ا (29 سنة) والمقيمان بمحافظة الدقهلية لحيازتهم ونقلهم سلع غذائية مغشوشة ومقلدة الاسم والعلامة التجارية، بلغ إجمالى المضبوطات 30600 كيس ملح طعام مغشوش، وتحرر عن الواقعة فى المحضر رقم 17970 جنح مركز الفيوم لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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