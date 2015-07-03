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القبض على عاطل قتل شابا وأصاب شقيقه فى مشاجرة بالبحيرة

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القبض على عاطل قتل شابا وأصاب شقيقه فى مشاجرة بالبحيرة القبض على عاطل قتل شابا وأصاب شقيقه فى مشاجرة بالبحيرة
تمكن قبل قليل، ضباط مباحث البحيرة من القبض على عاطل قتل شاب وأصاب شقيقه فى مشاجرة بمدينة إيتاى البارود، وبالعرض على النيابة قرر المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود حجز المتهم لحين ورود تحريات مباحث مركز إيتاى البارود .

وكان قد تعدى عاطل على شاب فى الثلاثينيات من عمره بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات أدت إلى مصرعه، كما قام بالتعدى على شقيقه أيضا لخلافات فيما بينهما.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين "أ.إ.م" عاطل طرف أول و"م.ح.ف" 30 سنة وشقيقه، أسفرت عن مصرعه وإصابة شقيقه بجروح قطعية متفرقة بالجسم، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365