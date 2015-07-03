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ننشر أسماء أوائل «التعليم الفنى» بالوادى الجديد

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ننشر أسماء أوائل «التعليم الفنى» بالوادى الجديد ننشر أسماء أوائل «التعليم الفنى» بالوادى الجديد


> أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صلاح محمد صلاح، اليوم الجمعة، العشرة الاوائل علي مستوي مدارس التعليم التجاري والدبلومات الفنية بالمحافظة.

وقال أنه بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 220 طالب نجح منهم 214 طالب وحصلت مدارس المحافظه على المركز الأول على مستوى قطاع المنيا بنسبه نجاح 97.3 % وحصل 3  طلاب أوائل على مستوى قطاع المنيا من مدارس المحافظة وحصلت المحافظة على المركز الأول على مستوى قطاع المنيا بنسبه 98% وكذلك الـ 10 طلاب الأوائل على مستوى قطاع المنيا من مدارس محافظه الوادى الجديد.

وأضاف أن العشرة الأوائل علي مستوي المحافظة هم:

1- هبة حسين يوسف حسن – مدرسة موط التجارية – شعبة إدارة – الأول – 89.31%
> 2- شروق سيد شاذلي عمر – مدرسة موط التاجرية – شعبة إدارة – الثاني – 88.79%
> 3- ياسمين صلاح عبد الله عبود – مدرسة المروة التجارية – شئون قانونية – الثالث – 88.62%
> 4- مريم صلاح علي محمد – مدرسة المروة التجارية – شئون قانونية – الرابع – 88.76%
> 5- غادة محمد سليمان احمد – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة – الخامس – 87.59 %
> 6-هاجر محروس محمد حسين – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة – الخماس مكرر – 87.59 %
> 7- هدي محمد عبد الله ابو زيد – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة – السابع – 87.41%
> 8-سعاد عبد الله سيف الدين خالد – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة- الثامن – 87.24%
> 9- ليلي اميل جورج جورجي – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة- الثامن مكرر – 87.24%
> 10- ايمان عباس ذكي عبد الحفيظ – مدرسة المروة التجارية – شعبة ادارة- العاشر– 87.07%
> 11- فاطمة منصور احمد سفينة – مدرسة موط التجارية – شعبة ادارة- العاشر مكرر – 87.07%

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