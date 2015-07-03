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برنامج تلفزيوني ياباني يدخل “جينيس” لاستمراره 44 عاماً بنفس المذيع

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برنامج تلفزيوني ياباني يدخل “جينيس” لاستمراره 44 عاماً بنفس المذيع برنامج تلفزيوني ياباني يدخل “جينيس” لاستمراره 44 عاماً بنفس المذيع

دخل برنامج تلفزيوني باليابان موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول برنامج حواري عمراً في التاريخ، بعد استمراره لأكثر من 44 عاماً بنفس المذيع.

وبدأ بث برنامج “أهلاً بكم أيها المتزوجون الجدد”، في 31 يناير 1971، وسجل يوم الأحد الماضي رقماً قياسياً، بعد أن ظل 44 عاماً و127 يوماً بنفس المقدم بونشي (71 عاماً).

واعتاد بونشي على استقبال الأزواج الجدد في برنامجه، للحديث عن قصة تعارفهم وعن حياتهم الزوجية الجديدة.

وتجاوزت الفترة التي قضاها بونشي في تقديم البرنامج ما قضاه المقدم الأمريكي الشهير لاري كينغ، الذي ظل برنامجه الحواري على “سي إن إن” نحو 25 عاماً، وكذلك أوبرا وينفري في “أوبرا وينفري شو” (25 عاماً).

وقال بونشي في تصريحات نقلتها صحيفة (أساهي) اليابانية: “أريد أن يستمر البرنامج حتى لو قرروا تغيير مقدمه”.

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