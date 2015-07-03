محمد صلاح يرفض الاستمرار مع فيورنتينا الإيطالي

فض المهاجم المصري محمد صلاح الاستمرار مع فريق فيورنتينا الايطالي, الذي لعب له معارا من تشيلسي الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وأكد الفيولا – في بيان نشر اليوم على موقعه الإلكتروني – أن وكيل صلاح أبلغ النادي برفض اللاعب عرض تحسين عقده وتفضيله الانتقال لفريق آخر.

ووصل الدولي المصري في يناير الماضي إلى فيورنتينا قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لستة أشهر, كجزء من صفقة انتقال خوان كوادرادو إلى النادي اللندني.. وسجل صلاح 6 أهداف في 16 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي منذ انتقاله للفيولا.