أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محمد صلاح يرفض الاستمرار مع فيورنتينا الإيطالي

Google+ Print
محمد صلاح يرفض الاستمرار مع فيورنتينا الإيطالي محمد صلاح يرفض الاستمرار مع فيورنتينا الإيطالي

محمد صلاح

فض المهاجم المصري محمد صلاح الاستمرار مع فريق فيورنتينا الايطالي, الذي لعب له معارا من تشيلسي الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وأكد الفيولا – في بيان نشر اليوم على موقعه الإلكتروني – أن وكيل صلاح أبلغ النادي برفض اللاعب عرض تحسين عقده وتفضيله الانتقال لفريق آخر.

ووصل الدولي المصري في يناير الماضي إلى فيورنتينا قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لستة أشهر, كجزء من صفقة انتقال خوان كوادرادو إلى النادي اللندني.. وسجل صلاح 6 أهداف في 16 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي منذ انتقاله للفيولا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا