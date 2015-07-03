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رئيس السكة الحديد :لا زيادة بأسعار القطارات العادية واشتراكات الطلاب

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رئيس السكة الحديد :لا زيادة بأسعار القطارات العادية واشتراكات الطلاب رئيس السكة الحديد :لا زيادة بأسعار القطارات العادية واشتراكات الطلاب

ارشيفية+

تفقد المهندس أحمد حامد ، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، صالات محطة والقطارات ومكاتب حجز التذاكر ، لمتابعة مدى انتظام العمل فى حجز القطارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

واستقل رئيس الهيئة أحد القطارات العادية وأخرمن القطارات المكيفة وشدد على نظافة القطارات و أرصفة المحطات بالإضافة إلى مراجعة وسائل التأمين وضرورة تواجد قيادات الهيئة فى مواقع العمل .

وأكد رئيس الهيئة أنه لا زيادة فى القطارات العادية ولا فى أسعار اشتراكات الطلبة وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتكليفات المهندس هانى ضاحى وزير النقل.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة تواجد قيادات الهيئة بصفة مستمرة فى مواقع العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات الرسمية لمتابعة سير العمل حرصا على راحة جمهور الركاب والمسافرين وانتشار خدمة العملاء فى أنحاء المحطة لتقديم التسهيلات للمسافرين.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تواجد جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد بصفة مستمرة بمكاتب وشبابيك حجز التذاكر لمتابعة عمليات حجز التذاكر والقضاء على ظاهرة بيع التذكر فى السوق السوداء وخاصة على خطوط الوجه القبلى لافتا أنه حتى الآن لم يتم رصد اشتباكات بين الجمهور وصرافي التذاكرعلى منافذ البيع وان عمليات بيع تذاكر السفر تتم بيسر وسط تواجد أمنى مكثف من عناصر شرطة السكة الحديد والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

 

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