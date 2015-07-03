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"لو عاوز تبطل تدخين" تعرف على أدوية تساعدك على تحقيق هدفك

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"لو عاوز تبطل تدخين" تعرف على أدوية تساعدك على تحقيق هدفك "لو عاوز تبطل تدخين" تعرف على أدوية تساعدك على تحقيق هدفك
كثير من المدخنين على دراية كافية بحجم الأضرار الصحية التى تقع على صحتهم وخاصة الرئتين ومع ذلك يدخنون السجائر ومشتقاتها مثل الشيشة وغيرها نظرا لأنهم ليسوا على وعى ببرامج الإقلاع عن التدخين ودور العلاج الدوائى فيه.

يقول الدكتور أحمد عبد الحفيظ أستاذ أمراض الصدر والحساسية بطب القاهرة، إن التدخين أحد أهم الأسباب المباشرة للإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة ما يتعلق بالرئتين والقلب والأوعية الدموية لهذا نمت الحاجة لإيجاد أفضل الطرق لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين من خلال برامج متخصصة.

ويستكمل د. أحمد قائلا "تعتمد برامج التدخين على مبدأ الإرادة كأحد الركائز الأساسية للإقلاع عن التدخين مدعومة ببعض الوسائل المساعدة الأخرى ".

ويتابع د. أحمد قائلا" يبرز دور العلاج الدوائى كخطوة أخيرة لبعض المدخنين الذين فشلت معهم الوسائل العلاجية التقليدية للإقلاع عن التدخين فعلى سبيل المثال هناك أنواع كثيرة للعلاج الدوائى وأهمها":
>1) بعض الأدوية التى تحتوى على مادة الفرنيكلين التى تعمل كمثبطات لمستقبلات النيكوتين العصبية فى المخ بالتالى تقلل رغبة المدخن فى السجائر.
>2)تعتمد العقاقير الأخرى المحتوية على مادة البروبيون على تعويض الجسم ببعض الوسائط الدموية التى تحجم من أعراض انسحاب النيكوتين.
>3)يتم اللجوء أحيانا لتعويض المدخن بجرعات خارجية من النيكوتين عوضا عن السجائر عن طريق اللاصقات أو اللبان .

وأضاف د. أحمد قائلا " يجب أن تؤخذ العقاقير للإقلاع عن التدخين تحت إشراف طبيب الصدر المتخصص ومدعمة بأدوية مساعدة لتقليل أعراض انسحاب النيكوتين من الدم الناجمة عن الإقلاع ".

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