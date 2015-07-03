وزير الداخلية يوجه التحية لرجال الشرطة بقسم شرطة الشيخ زويد

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية التحية والتقدير لرجال الشرطة القائمين علي العمل بقسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء والذين دافعوا ببساله وشجاعة مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة عن مبني القسم وتصديهم للعناصر الإرهابية وحالوا دون تحقيق مخططهم الإرهابي الذي كان يستهدف إحتلال مبني القسم.

كما وجه الشكر لقيادات وضباط وأفراد ومجندي مديرية أمن شمال سيناء.. مؤكداً أن إصرار وعزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم الغالية تؤكد أن الوطن سيبقي شامخاً بتضحيات أبناءه وسيعلم كل معتدي أن للوطن رجالاً أوفياء يحموه مهما تعاظمت التحديات ضاربين دائماً المثل والقدوة في البطولة والشجاعة والتضحية.. مؤكدين أن مصر ستظل أقوي من الإرهاب بجهود وتضحيات أبناءها المخلصين.