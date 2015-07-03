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التين المجفف يقضى على الأنيميا ويحارب سرطان الثدى

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التين المجفف يقضى على الأنيميا ويحارب سرطان الثدى التين المجفف يقضى على الأنيميا ويحارب سرطان الثدى
التين المجفف أحد العناصر الأساسية المكونة لطبق الخشاف الرمضانى الذى يرتبط تناوله بشهر رمضان، حيث يساهم تناول التين المجفف فى الحصول على العديد من الفؤائد الصحية.

تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية، إن التين المجفف يحتوى على العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والمنجنيز ومضادات الأكسدة فهو علاج للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو إنيميا نقص الحديد بالجسم كما يساعد التين المجفف على تقليل ظهور التجاعيد بالبشرة نتيجة تقدم العمر والإجهاد وعلاج لمقاومة للعديد من الأمراض الجلدية.

وتستكمل د. نهى قائلة " التين المجفف يقلل من الإصابة بسرطان الثدى لاحتوائه على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية وهو أفضل فاكهة طبيعة تحتوى على أعلى نسبة من فيتامين "ب" والمعادن مثل الماغنسيوم الذى يقوى مناعة الجسم ومفيد لعضلات الجسم لذلك ينصح به لمن يمارسون معينة ولاحتوائه على الحديد والمعادن".

وتتابع د. نهى قائلا "يفضل تناول التين المجفف بشرط عدم الإفراط فى تناوله خاصة مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من البدانة والسمنة".

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مصر 365

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