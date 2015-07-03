مقتل 13 من داعش فى عمليتين عسكريتين للجيش العراقى فى الأنبار

قتل 13 من عناصر الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الجمعة فى عمليتين منفصلتين للجيش العراقى فى مناطق تابعة لمحافظة الأنبار غربى بغداد.

وقال مصدر عسكرى عراقى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " إن عمليات الجزيرة والبادية العسكرية فى محافظة الأنبار رصدت موقع لتنظيم داعش بالقرب من مخازن قضاء حديثة شرقى المدينة وقامت بقصفه بالمدفعية اسفر عن مقتل ثمانية من عناصر التنظيم وتدمير عجلتين رباعيتى الدفع تابعة للتنظيم فيما قتل خمسة من داعش فى حادث منفصل فى عملية عسكرية للجيش العراقى فى منطقة الكصيريات غربى حديثة" .

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