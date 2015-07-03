أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 13 من داعش فى عمليتين عسكريتين للجيش العراقى فى الأنبار

Google+ Print
مقتل 13 من داعش فى عمليتين عسكريتين للجيش العراقى فى الأنبار مقتل 13 من داعش فى عمليتين عسكريتين للجيش العراقى فى الأنبار
قتل 13 من عناصر الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الجمعة فى عمليتين منفصلتين للجيش العراقى فى مناطق تابعة لمحافظة الأنبار غربى بغداد.

وقال مصدر عسكرى عراقى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) " إن عمليات الجزيرة والبادية العسكرية فى محافظة الأنبار رصدت موقع لتنظيم داعش بالقرب من مخازن قضاء حديثة شرقى المدينة وقامت بقصفه بالمدفعية اسفر عن مقتل ثمانية من عناصر التنظيم وتدمير عجلتين رباعيتى الدفع تابعة للتنظيم فيما قتل خمسة من داعش فى حادث منفصل فى عملية عسكرية للجيش العراقى فى منطقة الكصيريات غربى حديثة" .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365