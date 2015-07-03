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بالصور…محافظ أسيوط يؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء سيناء

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بالصور…محافظ أسيوط يؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء سيناء بالصور…محافظ أسيوط يؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء سيناء

محافظ أسيوط وقيادات المحافظة يؤدون صلاة الغائب

أدى المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، والمهندس جمال عباس سكرتير عام المحافظة واللواء السيد سعيد السكرتير المساعد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمواطنين، صلاة الغائب على أرواح شهداء الهجمات الارهابية بسيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.

ودعا المصلون أن يتغمدهم برحمته بعد ما قدموه لوطنهم من تضحية وفداء في سبيل نصرة وكرامة البلاد والحفاظ على مقدرات الوطن.

من جانبه أكد المحافظ، أن العمليات الغادرة التى يقوم بها البعض تجاه الوطن لن تزيد المصريين إلا إصراراً على البناء والمضي قدماً نحو المستقبل، وستظل آمنة قادرة على مواجهة أعدائها والنيل منهم.

 

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