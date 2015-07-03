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بالصور…الحاجة نجيبه تتسلم منزلها الجديد بالمنيا بعد بنائه بقرار من الرئيس

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بالصور…الحاجة نجيبه تتسلم منزلها الجديد بالمنيا بعد بنائه بقرار من الرئيس بالصور…الحاجة نجيبه تتسلم منزلها الجديد بالمنيا بعد بنائه بقرار من الرئيس

صورة للمنزل بعد  الترميم

تنظم محافظة المنيا احتفالاً لتسليم الحاجة “نجيبة خلف أحمد”، والمقيمة فى شرق المحطة بمدينة سمالوط شمال المنيا، منزلها بعد انتهاء الوحدة المحلية بمركز سمالوط من عمليات الهدم والبناء على نفقة الدولة عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة بنائه استجابة لها .

وعبرت الحاجة نجيبة عن سعادتها بإتمام انشاء المنزل ، الذى لم يستغرق وقتا طويلا بعد قرار الرئيس بعدما كان المنزل آيلا للسقوط ، واشارت الى انها تقوم بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستجابته لطلبى ، ولجميع المسؤلين الذين يشعرون بمعاناة الفقراء.

ومن جانبه قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا شراء جميع الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية للأسرة من صندوق خدمات المحافظة ، مطالبا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف دورهم في حل مثل هذه المشكلات، في إطار الشراكة المجتمعية والدور الاجتماعي لها لتبنى الحالات التي تحتاج إلى مد يد العون إليها.

كان الرئيس عبد الفتاح قد استجاب لمناشدة الحاجة نجيبة التي طالبت بترميم البيت الذي تعيش فيه مع أسرتها والمكون من 35 مترا على طابقين حيث إنه أوشك على الانهيار بسبب التصدعات والشروخ، وكلف الرئيس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بترميم المنزل، وكذلك نقل أسرة الحاجة نجيبة إلى منزل آخر لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

 

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