شباب الثورة بالمنصورة يشارك في تأبين النائب العام وشهداء الوطن

يشارك اليوم تحالف شباب الثورة فى السرادق الشعبى الكبير المقام بميدان الشهداء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك لتأبين وتقبل العزاء في شهيد الوطن المستشار هشام بركات وشهداء القوات المسلحة البواسل الذين وقعوا ضحية الحادث الغاشم والجبان.

يقام السرادق تحت شعار سنقتلع الإرهاب ولن تخيفنا جرائمكم، وكان تحالف شباب الثورة قد نعي ببالغ الحزن والأسى النائب العام المستشار هشام بركات، الذي استُشهد إثر الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف تفجير سيارته وأيضًا شهداء الجيش الذين وقعوا ضحية الهجوم الغاشم بالشيخ زويد.

ومن جانبه أكد محمد عبد الغنى شادى أن مصر ستظل باقية و لن تسقط أبدًا والشعب المصري لن يقبل بالانكسار ولن يقبل أن تسقط البلاد في فخ الفوضى وأن تلك الأفعال الإرهابية الخسيسة لن تثنى المصريين عن تحقيق إرادتهم وستظل مصر آمنة مؤكدًا ومطالبًا الجميع بالتوحد لمواجهة من يتربص بوطننا ويدعو إلى التفرقة بين أبناء الوطن.