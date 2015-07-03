أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

شباب الثورة بالمنصورة يشارك في تأبين النائب العام وشهداء الوطن

Google+ Print
شباب الثورة بالمنصورة يشارك في تأبين النائب العام وشهداء الوطن شباب الثورة بالمنصورة يشارك في تأبين النائب العام وشهداء الوطن

شهداء سيناء

يشارك اليوم تحالف شباب الثورة فى السرادق الشعبى الكبير المقام بميدان الشهداء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك لتأبين وتقبل العزاء في شهيد الوطن المستشار هشام بركات وشهداء القوات المسلحة البواسل الذين وقعوا ضحية الحادث الغاشم والجبان.

يقام السرادق تحت شعار سنقتلع الإرهاب ولن تخيفنا جرائمكم، وكان تحالف شباب الثورة قد نعي ببالغ الحزن والأسى النائب العام المستشار هشام بركات، الذي استُشهد إثر الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف تفجير سيارته وأيضًا  شهداء الجيش الذين وقعوا ضحية الهجوم الغاشم بالشيخ زويد.

ومن جانبه أكد محمد عبد الغنى شادى أن ستظل باقية و لن تسقط أبدًا والشعب المصري لن يقبل بالانكسار ولن يقبل أن تسقط البلاد في فخ الفوضى وأن تلك الأفعال الإرهابية الخسيسة لن تثنى المصريين عن تحقيق إرادتهم وستظل مصر آمنة مؤكدًا ومطالبًا الجميع بالتوحد لمواجهة من يتربص بوطننا ويدعو إلى التفرقة بين أبناء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر