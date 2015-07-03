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مستخدمو مواقع التواصل يشيدون بسرعة رد الجيش على هجمات سيناء الأخيرة

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مستخدمو مواقع التواصل يشيدون بسرعة رد الجيش على هجمات سيناء الأخيرة مستخدمو مواقع التواصل يشيدون بسرعة رد الجيش على هجمات سيناء الأخيرة

الجيش المصري في سيناء

لقيت التقارير المصورة التي عرضتها القوات المسلحة المصرية، حول  تفاصيلَ الهجومِ الإرهابي الذي تم على عدد من الأكمنة الأمنية في شمال سيناء، وكيفية التعامل معه وتصفية عدد كبير من منفذيه، ردود أفعال واسعة، واستطاع أن يغير حالة الحزن والغصب التي خيمت على شعب وجعلها رغبة  قوية في مواصلة مكافحة الإرهاب، ودعم الجيش في هذه الحرب.

وكان لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة -الذي صدر عقب ساعات من الهجوم على الأكمنة في سيناء- أثرًا إيجابيًا في نفوس المصريين، حيث ذكر البيان إنه تم قتل مالا يقل عن 100 إرهابي، وإصابة عدد كبير، وتدمير مناطق تجمعهم، و20 عربة كانت تستخدمها هذه العناصر في عمليتها الإرهابية.

ورأى عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، إن الجيش بنشره لهذا الفيديو يرسخ في الأذهان مرحلة جديدة أكثر حسمًا وشراسة في المواجهات مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ويؤكد على سرعة وشراسة الرد على كل من يحاول التعدي على أرض مصر.

وأكد أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فخره بالجيش المصري، الذي تحرك  سريعًا وقام باستهداف وتصفية عدد كبير من منفذي على هذا الحادث الإرهابي، بينما ذكر آخر أنه رغم أي خلافات مع النظام السياسي الحالي والحكومة، إلا أنه فخور بجنود مصر.

ولفت آخر إلى أن الهجوم الآخير على سيناء، ورد الفعل السريع والذي تم توثيقه بفيديو تصفية عدد من الإرهابيين، والبطولات التي قام بها رجال القوات المسلحة، قد دعمت ثقة المصريين في قواتهم المسلحة، مشددًا أن الموت هو مصير كل من يحاول الاقتراب من مصر المحروسة، أو من خير أجناد الأرض.

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