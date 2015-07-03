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اعتقال مغربيين بتهمة التحرش بفتاتين يلاحقهما القضاء لارتدائهما تنورة

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اعتقال مغربيين بتهمة التحرش بفتاتين يلاحقهما القضاء لارتدائهما تنورة اعتقال مغربيين بتهمة التحرش بفتاتين يلاحقهما القضاء لارتدائهما تنورة
أوقف الأمن المغربى الجمعة شابين، أحدهما قاصر، متهمين بالتحرش جنسيا بفتاتين وشتمهما، فى ظل انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين قضائيا بتهمة "خدش الحياء العام" لارتدائهما تنورة فى سوق شعبى.

وكانت الشرطة فى منطقة انزكان قرب أغادير السياحية فى جنوب المغرب، اعتقلت قبل اسبوعين شابتين تنتظران المحاكمة بتهمة "خدش الحياء العام" لارتدائهما تنورة، بعدما محاصرتهما فى سوق شعبى بذريعة ارتداء ملابس "مستفزة".

وأثار قرار ملاحقة الفتاتين ردود فعل واسعة من الجمعيات النسائية والناشطين فى وسائل التواصل الاجتماعى الذين نددوا ب"الإعتداء الصارخ على الحريات الفردية" وب"تشجيع للناس على الأعمال المتطرفة والاقدام على تطبيق القانون بدلا من السلطات".

يشار إلى أن السلطات اخلت سبيل الفتاتين، وأكد بيان للإدارة العامة للأمن الوطنى الجمعة اعتقال شابين أحدهما قاصر وصاحب "سوابق قضائية (17 عاما)، والثانى (18 عاما)"، وأوضح أن المتهمين "تحرشا بالفتاتين بالشارع العام بسبب ما اعتبراه ملابس مخلة، قبل أن يتطور الموضوع إلى اعتداء لفظى وايذاء جسدى وعمد احدهما إلى القيام بحركات ذات ايحاءات مخلة بالحياء العام".

ويعاقب القانون الجنائى المغربى من يرتكب اخلالا علنيا بالحياء، بالعرى المتعمد أو البذاءة فى الإشارات أو الأفعال، بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 12 و45 يورو.
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