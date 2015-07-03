استشهاد شرطى سعودى بعد تعرضه لإطلاق نار فى الطائف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد رقيب أول فى إطلاق نار تعرض له فى مدينة الطائف، مفيدة بأن القوات استوقفت 3 أشخاص مشتبه فى تنفيذهم الحادثة.

وعلى جانب آخر، جددت قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، فى وقت مبكر اليوم الجمعة، غاراتها الجوية على عدة مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون، إن غارات التحالف استهدفت مقر ألوية الصواريخ فى فج عطان، وجبل عيبان، إضافة إلى مخازن المؤسسة الاقتصادية والتموين العسكرى غرب صنعاء.

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