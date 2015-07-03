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اغتيال إمام الجامع الكبير بمدينة التل بريف دمشق

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اغتيال إمام الجامع الكبير بمدينة التل بريف دمشق اغتيال إمام الجامع الكبير بمدينة التل بريف دمشق
فجر مسلحون عبوة ناسفة زرعوها فى الجامع الكبير بمدينة "التل" السورية بريف دمشق اليوم الجمعة، ما أدى إلى استشهاد إمام الجامع الشيخ سليمان الأفنديو وإصابة عدد من المصليين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن أرهابيين زرعوا العبوة الناسفة فى منبر الجامع وفجروها أثناء خطبة الجمعة، ما أدى إلى استشهاد الشيخ الأفندى وإصابة 5 من المصلين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالمسجد.

يذكر أن مسلحين قد فجروا فى الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضى سيارة مفخخة أمام جامع "معاذ بن جبل" فى حى بيدر السلطانة وسط مدينة "التل" بالتزامن مع خروج المواطنين من صلاة التراويح، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى بين المواطنين.
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