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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد السابع لمحافظة الشرقية فى أحدث سيناء

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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد السابع لمحافظة الشرقية فى أحدث سيناء الآلاف يشيعون جثمان الشهيد السابع لمحافظة الشرقية فى أحدث سيناء
شيع الآلاف من أهالي عزبة أنجولا التابعة لقرية إكياد البحرية مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية ، اليوم الجمعة، جثمان المجند الشهيد " محمد مراد محمد عبد الرحيم " 22 سنة، والذي استشهد في الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة سيناء يوم الأربعاء الماضي.

وحضر الجثمان ملفوف بالعلم المصري، وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية، وشارك في الجنازة عدد من رجال الأمن.

وكانت محافظة الشرقية ، قد شيعت اليوم وأمس 6 من جنودها البواسل الذين إستشهدوا خلال تصديهم مع عدد من الضباط والجنود للهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء الأربعاء ، والشهداء هم كل من "إبراهيم رمضان محمد " من قرية القطاوية مركز أبوحماد و" وعوضين إبراهيم عوضين " من مدينة الإبراهيمية و"صابر أحمد محمد " كفر السيد صالح بمدينة القرين و" إسماعيل محمد إسماعيل " النخاس مركز الزقازيق و" إسلام عبد المنعم مهدي " مقيم حسن صالح ، الزقازيق والمجند "محمد أحمد حسن عطية 21 سنة "قهبونة"مركز الحسينية.
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