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فورلان: مانشستر يونايتد سيندم لو باع دي ماريا

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فورلان: مانشستر يونايتد سيندم لو باع دي ماريا فورلان: مانشستر يونايتد سيندم لو باع دي ماريا

يرى المهاجم الأوروجوياني السابق دييجو فورلان أن مانشستر يونايتد سيرتكب خطأ كبيرا لو باع جناحه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هذا الصيف.

وتشير التقارير في إنجلترا إلى أن دي ماريا يفكر في الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف بعد عام واحد فقط في صفوف يونايتد لم يكن ناجحا.

وكتب فورلان في مقاله بجريدة ناسيونال "كنت أظن أنه سيكون تعاقدا ممتازا ليونايتد لأنه واحد من أفضل لاعبي العالم لكنه فاجئني قليلا.. فان جال لم يكن محبا للاعبي أمريكا الجنوبية وربما ريكيلمي سيخبركم بهذا بعد أن لعب معه في برشلونة".

وأضاف "دي ماريا بدأ في إنجلترا بنفس الطريقة التي لعب فيها مع ريال مدريد كان رائعا، اللاعبون ليسوا رجال آليين وعلى المدربين أن يتعرفوا على المشاكل التي تواجهه فهو يستحق ذلك لأنه يقدم شيئا مختلفا عن باقي اللاعبين".

وتابع "يونايتد سيندم كثيرا لو ترك دي ماريا يرحل ويجب أن يمنحوه موسما أخرا يثبت نفسه فيه.. ويجب عليهم أن يفهموه ويثقوا فيه".

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فيديو اليوم السابع