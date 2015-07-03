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مقتل 23 عراقيا وإصابة 33 آخرين فى سلسلة انفجارات متفرقة شمال شرقى بغداد

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مقتل 23 عراقيا وإصابة 33 آخرين فى سلسلة انفجارات متفرقة شمال شرقى بغداد مقتل 23 عراقيا وإصابة 33 آخرين فى سلسلة انفجارات متفرقة شمال شرقى بغداد
أعلنت الشرطة العراقية اليوم الجمعة ان23 مدنيا قتلوا واصيب 33 اخرين فى سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة فى اماكن متفرقة تابعة لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى 57 كيلومترا شمال شرقى بغداد.

وابلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) ان "عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من مسجد وحسينية الائمة المعصوم الشيعية فى ناحية قرة تبة شمالى بعقوبة انفجرت وادت الى مقتل تسعة من المصلين على الاقل واصيب 13 اخرين بجروح وان عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى حى الرحمة الثانية غربى بعقوبة انفجرت واسفرت عن مقتل ستة مدنيين واصيب سبعة اخرين بجروح".

واوضحت المصادر ان "عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى حى فلسطين وسط المقدادية شمال شرقى بعقوبة انفجرت وتسببت بمقتل ستة مدنيين واصيب تسعة اخرين بجروح وان عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى حى التحرير جنوبى بعقوبة انفجرت واسفرت عن مقتل مدنيين اثنين واصيب اربعة اخرين بجروح".
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