أهالي الشرقية يشيعون جثمان الشهيد السادس للمحافظة في أحدث سيناء

شيع الآلاف من أهالي قرية قهبونة التابعة لمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جثمان المجند الشهيد "محمد أحمد حسن علي عطية" 22 سنة والذي استشهد في الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة سيناء يوم الأربعاء الماضي، بعد تأثره بأصإبته اليوم، وتم التحفظ علي جثته بمشرحة المستشفي العسكري.

حضر الجثمان ملفوف بالعلم المصري وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية ،وشارك في الجنازة عدد من رجال الأمن وأصدقاء الشهيد وهتف المشيعون هتافات منها " لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ، وفي جنة الخلد ياشهيد".

فيما انهارت أسرة الشهيد التي لم تكن تعلم بخبر إستشهاده إلاصباح اليوم الجمعة، واحتسبته عند الله من الشهداء.

وكانت محافظة الشرقية ، قد شيعت أمس الخميس، 5 من جنودها البواسل الذين إستشهدوا خلال تصديهم مع عدد من الضباط والجنود، للهجمات الإرهابية التي شهدتها سيناء أمس، والشهداء هم كل من "إبراهيم رمضان محمد " من قرية القطاوية مركز أبوحماد و" وعوضين إبراهيم عوضين " من مدينة الإبراهيمية و"صابر أحمد محمد " كفر السيد صالح بمدينة القرين و" إسماعيل محمد إسماعيل " النخاس مركز الزقازيق و" إسلام عبد المنعم مهدي " مقيم حسن صالح الزقازيق.

وكانت القوات المسلحة ،قد تمكنت من تصفية عدد كبير من العناصر الإرهابية ، خلال مداهمات للأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقد قامت عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم.

وقد أسفرت هذه العمليات الإجرامية عن استشهاد (17) من أبطال القوات المسلحة منهم (4) ضابط وإصابة (13) آخرين منهم ضابط أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطنى.

والدة الشهيد المجند "إسلام المسلمى" ابن الشرقية: حسبى الله و نعم الوكيل فى الكفرة.. أسرته: كان مستعجل على الذهاب لسيناء قبل انتهاء إجازته.. ونجل خال الشهيد: "إحنا عايزين حق مصر من الإرهابيين"

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