بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:مقتل 70 إرهابى بالشيخ زويد ..مع هاجر العادلى

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مقتل 70 من العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد ورفح

أمن القليوبية يضبط خلية إرهابية من 7 عناصر بينهم سورى ينتمى لجبهة النصرة

خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثالث

وزير التعليم يعتمد نتيجة مادتى “الجغرافيا” و”الاقتصاد والاحصاء” للثانوية العامة

الجبلاية تُقرر إقامة السوبر المحلى نهاية سبتمبر