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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:مقتل 70 إرهابى بالشيخ زويد ..مع هاجر العادلى

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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:مقتل 70 إرهابى بالشيخ زويد ..مع هاجر العادلى بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع:مقتل 70 إرهابى بالشيخ زويد ..مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

مقتل 70 من العناصر التكفيرية جنوب الشيخ زويد ورفح

أمن القليوبية يضبط خلية إرهابية من 7 عناصر بينهم سورى ينتمى لجبهة النصرة

خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثالث

وزير التعليم يعتمد نتيجة مادتى “الجغرافيا” و”الاقتصاد والاحصاء” للثانوية العامة

الجبلاية تُقرر إقامة السوبر المحلى نهاية سبتمبر

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مصر 365

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