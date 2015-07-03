قبل طرحها بالبنوك.. ننشر خرائط وأماكن 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة

أولا - مدينة العاشر من رمضان:

قبل طرح كراسة الشروط بيومين ببنك التعمير والإسكان ينشر" اليوم السابع" خرائط ومواقع 5 آلاف قطعة أرض أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة لمحدودى الدخل.

طرح 494 قطعة أرض فى الحى 32 بمساحة تبدأ بـ209 أمتار وسعر المتر يصل لـ700 جنيه، ونصت الشروط على ضرورة الالتزام باستخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه، والالتزام أيضا بعدم تجاوز الارتفاع المصرح به من هيئة عمليات القوات المسلحة .

ثانيا - مدينة بدر:

طرح 622 قطعة فى الحى السكنى السادس مساحة الأراضى 276 مترا وسعر المتر يصل لـ780 جنيها، على أن يتم الالتزام بنماذج الإسكان المعدة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

ثالثا - مدينة العبور:

طرح 42 قطعة فى مناطق الحى العائلى 1،2، والحى العائلى 3، والحى العائلى 5، والحى العائلى 6، والحى العائلى8، بمساحة 260 مترا، وسعر المتر يصل لـ 975 جنيها.

رابعا - مدينة السادات:

طرح 200 قطعة أرض فى 3 مناطق وهى " المنطقة السكنية العشرون، والمنطقة السكنية الخامسة عشر، والمنطقة السكنية الثامنة عشر"، بمساحة تبدأ 210 أمتار وحتى 276 مترا، بسعر يصل لـ655 جنيها للمتر.

خامسا - مدينة بنى سويف الجديدة:

طرح 250 قطعة فى منطقة امتداد منطقة الأنشطة بمساحة 276 متر للقطعة وبسعر 655 جنيها للمتر.

سادسا - مدينة قنا الجديدة:

طرح 1000 قطعة أرض فى مناطق " الحى الأول المجاورة الأولى 205 قطعة، والحى الأول المجاورة الأولى ب 199 قطعة، والحى الأول المجاورة الثانية أ 226 قطعة، والحى الأول المجاورة الثانية ب 190 قطعة ، والحى الأول المجاورة الرابعة 180 قطعة" بمساحة 270 مترا للقطعة الواحدة، وبسعر يصل لـ 655 جنيها للمتر.

سابعا - مدينة الصالحية الجديدة:

طرح 80 قطعة أرض منها فى المجاورة الثامنة 40 قطعة والمجاورة الحادية عشر 40 قطعة بمساحة 210 أمتار وسعر المتر يصل لـ565 جنيها للمتر.

ثامنا - مدينة طيبة الجديدة:

طرح 1048 قطعة أرض فى عدد من المناطق وهى " المرحلة الأولى 480 فدان (المجاورة 1) 332 قطعة، والمرحلة الثانية 620 فدانا المنطقة ب 96 قطعة أرض، والمرحلة الثانية 620 فدانا، والمنطقة ج 383 قطعة، والمرحلة الثانية 620 فدانا، والمنطقة د 237 قطعة بمساحات تبدا بـ209 وحتى 276 متر بسعر يبدا بـ610 وحتى 710 جنيه للمتر.

تاسعا - مدينة 6 أكتوبر:

طرح نحو 764 قطعة فى جنوب طريق الواحات بجوار الإسكان المتوسط بمساحة 276 مترا وسعر المتر يصل لـ975 جنيها.

عاشرا - مدينة أسيوط الجديدة:

طرح 500 قطعة بمنطقتى التوسعات الجنوبية الشرقية "1،2" بمساحة 209 أمتار وسعر المتر يصل لـ655 جنيها.

وحول شروط الحجز، أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه سيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25 % من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وأوضح أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة. وذكر السباعى، أنه يتم تقديم 3 شيكات آجلة بقيمة باقى الأقساط المستحقة دون فوائد، وحال التأخر عن سداد أى قسط فى موعد استحقاقه، يتحمل الطرف الثانى فائدة تأخير تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وقت السداد وتحسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، مؤكدا أنه حال التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض دون حاجة إلى إخطار أو إنذار.



>