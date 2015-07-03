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الإخوان يطلقون الرصاص الحى على قوات الأمن والأهالى بالهرم

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الإخوان يطلقون الرصاص الحى على قوات الأمن والأهالى بالهرم الإخوان يطلقون الرصاص الحى على قوات الأمن والأهالى بالهرم
أطلق عناصر جماعة الأخوان الإرهابية، النيران بصورة عشوائية على الأهالى وقوات الأمن بمنطقة شارع المسجد الكبر بالهرم، أثناء تنظمهم مسيرة أخوانية مناهضة لقوات الجيش والشرطة.

وأفاد مصدر أمنى أن عناصر الإخوان أطلقوا اعيرة نارية وخرطوش على قوات الأمن دون ووقع إصابات، وعلى الفور تمكنت قوات الامن من فض المسيرة الاخوانية بإستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتكثف أجهزة الامن من تواجدها فى محيط منطقة شارع الهرم والطالبية تحسباً لظهور مظاهرات اخوانية جديدة، كما كثفت قوات الامن من تواجدها أمام قسم شرطة الطالبة والهرم.

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مصر 365