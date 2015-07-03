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محلب يفاجئ قسم شرطة مصر القديمة ويوجه بحسن معاملة المواطنين

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محلب يفاجئ قسم شرطة مصر القديمة ويوجه بحسن معاملة المواطنين محلب يفاجئ قسم شرطة مصر القديمة ويوجه بحسن معاملة المواطنين
فاجأ، منذ قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قسم شرطة القديمة، لتفقد الأوضاع الأمنية بالقسم ومتابعة الأداء الأمنى ومدى يقظة القوات وكيفية التعامل مع بلاغات المواطنين، ووجه بضرورة حسن معاملة المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بهم فى سهولة ويسر.

وخلال الجولة المفاجئة، شاهد رئيس مجلس الوزارة رجال مباحث القسم أثناء ضبط أحد المتهمين وبحوزته سلاح نارى، ووجه لهم الشكر على جهودهم المضنية فى حفظ الأمن.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إلى مأمور القسم على يقظة الخدمات الأمنية، وطالبه ببذل مزيد من الجهد من أجل ضبط كافة العناصر الإجرامية.

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مصر 365

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