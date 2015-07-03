وزير الداخلية يوجه الشكر للشرطة بسيناء.. ويؤكد: الوطن سيبقى شامخا بأبنائه

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية التحية والتقدير لرجال الشرطة البواسل القائمين على العمل بقسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء والذين دافعوا ببساله وشجاعة منقطعة النظير مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة عن مبنى القسم وتصديهم للعناصر الإرهابية الجبانه وحالوا دون تحقيق مخططهم الإرهابى الذى كان يستهدف احتلال مبنى القسم .

كما وجه الوزير فى بيان أصدره، اليوم الجمعة، الشكر لقيادات وضباط وأفراد ومجندى مديرية أمن شمال سيناء، مؤكداً أن إصرار وعزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتضحياتهم الغالية تؤكد أن الوطن سيبقى شامخاً بتضحيات أبناءه وسيعلم كل معتدى أن للوطن رجالاً أوفياء يحموه مهما تعاظمت التحديات ضاربين دائماً المثل والقدوة فى البطولة والشجاعة والتضحية، مؤكدين أن مصر ستظل أقوى من الإرهاب بجهود وتضحيات أبنائها المخلصين .