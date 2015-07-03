كيف تتخلص من الخمول و الكسل فى رمضان؟

أثناء شهر رمضان المبارك و الصيام، يشعر الكثير من الأشخاص بالخمول و الكسل وعدم الرغبة فى الذهاب للعمل أو ممارسة حياته بشكل طبيعى.

ولكن ما هى أفضل الطرق التى تساعد على التخلص من الشعور بالخمول و الكسل؟ فى هذا السياق تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الشعور بالخمول والتعب والإرهاق أثناء الصيام يرجع إلى فقدان الجسم للعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها فى اليوم.

و تنصح استشارى السمنة والنحافة، بعدم النوم بعد الإفطار لأن ذلك يزيد من الشعور بالكسل والخمول، والسبب فى ذلك أن النوم بعد تناول وجبة طعام دسمة قد يزيد من خمول الإنسان وكسله.

وأخيرا تؤكد استشارى السمنة والنحافة، ضرورة الاعتدال فى تناول الطعام وعدم النوم بعد الإفطار، وتجنب الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة ، ثم النهوض لصلاة العشاء والتراويح حيث تساعد على هضم الطعام، وتعيد النشاط والحيوية، وفى السحور عليك تناول طبق من السلطة الخضراء .