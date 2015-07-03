تعرف على أسباب وطرق علاج ظهور الثدى لدى بعض الرجال

يعانى بعض الرجال من مشكلة بروز الثدى بشكل ملحوظ مما يؤرقهم نتيجة ظهوره بشكل مبالغ فيه وقد يبحث الرجل عن ملابس لإخفائه ومحاولة إيجاد أنظمة للرجيم للتخلص منه دون جدوى.

تؤكد الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الآشعة التداخلية بطب قصر العينى مدير البرنامج القومى لصحة المرأة أن المقصود بالتثدى عند الرجال زيادة حجم الثدى مصحوبا بنمو فى الغدد اللبنية والمفترض أنها ضامرة فى ثدى الرجل، مضيفة أن الثدى فى الرجل يختلف عن ثدى المرأة، فالثدى يتكون من دهون فقط وغدد لبنية ضامرة وفى حال التعرض لزيادة فى الهرمونات الأنثوية عند الرجل مثل هرمون الإستروجين يؤدى ذلك إلى التثدى.

وقالت إن جسم الرجل يحتوى على نسبة ضئيلة من هرمون الإستروجين ليؤدى بعض الوظائف الحيوية وزيادته تؤدى إلى التثدى.

وأضافت أن أسباب زيادة هذا الهرمون فى جسم الرجل إما نتيجة زيادة فى الإنتاج أو خلل فى تكسير الهرمون، موضحة أن زيادة الإنتاج تكون بسبب خلل فى غدة البروستاتا أو خلل هرمونى مؤقت فى مرحلة المراهقة والبلوغ أما بالنسبة لنقص تكسير الهرمون الذى يتم فى الكبد فيحدث فى الأمراض التى تؤدى إلى خلل فى وظائف الكبد مثل حالات تليف الكبد أو فيروس سى.

وأشارت أستاذ الآشعة التداخلية أن من أهم أسباب التثدى عرض جانبى لبعض الأدوية ومن أهمها أدوية الاكتئاب وأدوية علاج الشعر وأدوية المعدة وأدوية القلب أو كعرض جانبى للمكملات الغذائية التى يأخذها بعض الشباب والرياضيين لزيادة حجم العضلات.

>وأوضحت: يأتى إلينا المريض بشكوى زيادة فى حجم ثدى واحد أو الثديين وقد يشكو المريض من وجود كتلة محسوسة خلف الحلمة وقليل ما تكون الشكوى مصاحبة بنزول سائل من الحلمة أو نقط دم وهذة الأعراض غالبا ما يصاحبها ألم.

وأكدت أنه يمكننا عن طريق الماموجرام تحديد نوع التثدى فيوجد ثلاثة أنواع، مؤقت قابل للعلاج، ونوع آخر دائم مصاحب بتليف، ونوع ثالث تكون فيه القنوات اللبنية قد تكونت وينتشر التثدى فى كل غدة بالثدى وفى هذه الحالة يكون الثدى يشبه ثدى النساء وهذه الحالة الأخيرة تحدث بنسبة قليلة فى كبار السن أو نتيجة وجود زيادة كبيرة فى حجم البروستاتا .

وأشارت إلى أن الموجات الصوتية تساعد فى دقة التشخيص مع الماموجرام أما بالنسبة للعلاج لابد أولا أن نوضح للمريض أنه لا يؤدى إلى السرطان ويمكن الرجوع للطبيب المعالج لمراجعة الأدوية التى تؤدى إلى التثدى وعمل الفحوص التى تستبعد خلل فى البروستاتا، أما فى الحالات التى يكون فيها الثدى كبيرا جدا فينصح بعمل جراحة للتجميل فقط لتصغير الثدى موضحة أن الماموجرام والموجات الصوتية يستطيعان التفرقة بين هذه الإصابة ووجود سرطان بالثدى ولا نحتاج إلى عمل عينة بالإبرة إلا فى حالات محدودة جدا .