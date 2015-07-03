آلاف المصليين يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الجيش بالجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة

قام آلاف المصليين بالجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة اليوم باداء صلاة الغائب على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا على يد الإرهابيين في سيناء وذلك بحضور محافظ القاهرة ، ووزير الأوقاف ، ووكيل الأزهر ولفيف من علماء الأزهر والوقاف .

من جانبه طالب د. عباس شومان وكيل الأزهر في خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر المصريين بوجوب الإبلاغ عن أي تجمع للإرهابيين وعدم التستر على اي منهم أو تقديم طعام أو شراب لهم ، وقال في الخطبة :” من الناس في رمضان من انفق من ماله للفقراء حي ثشعر بجوعهم وعطشهم ومنهم من انفق ماله رياء الناس وهؤلاء ستكون اموالهم عليهم حسرة ، ومن الناس اشد سوءا حيث انفقوا كثير من الأموال لا لاطعام الناس وإنما لشراء المتفجرات والرصاص ليوجهوه للآمنين وهم في شهر رمضان والدهى من ذلك أن بعضهم يرفع راية لا إله إلا الله وهم كاذبون ومفسدين ولا يصلحون وقال :” إن كتاب الله إن كان هؤلاء يؤمنون به إنما جاء لمصلحة الناس لا الإضرار بهم ”

أضاف أن ما نعرفه في كتاب الله ما يحفظ أنفس الناس ودمائهم فجميع الناس على وجه الإرض معصمون بدمائهم ما داموا لا يحاربون المسلمين ، وقال لللإرهابيين :” أين في كتاب الله ما يسو ما ترتكبونه من أعمال إرهابية أين ما في سنة الرسول ما يسوغه فالله ورسوله من أفعال هؤلاء براء ” مؤكدا أن مجرد حمل حديدة في وجه مسلم يوجب اللعن من الملائكة والطرد من رحة الله فما بال هؤلاء الذين يحملون السلاح والمتفجرات في وجه الناس لقتلهم.

وشدد ان كتاب الله وسنة النبي براء من هؤلاء الإرهابيين ، وأن كتاب الله قال عن هؤلاء الذين يضعون المتفجرات من المفسدين في الأرض والمحاربين لله ورسوله ويقع عليهم حد الحرابة ، فهم يستحقون أشد العقوبات التي تصل للصلب أحياء ، وقال :” على الإرهابيين أن يعلنوا أنهم لا يؤمنوا بكتاب الله وسنة رسوله ثم تفعلوا ما تغعلون ، حيث انتم تعفلون أعمالكم الارهابية بدافع من قوى خارجية ، وانتم من الخاسرين بما فعلتم في عباد الله بما روعتم من الآمنين وسفكتم من الدماء.

وطالب شومان المتفجرون والتكفيريون أن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله ، وقال :” من قال أن من يسهرون في حماية الوطن يستحقون القتل ، فالجنود من الجيش أو الشرطة يسهرون ليحرسون الناس ويحمون الأوطان فكيف أجاز هؤلاء الإرهابيون أن يستحلوا دماءهم وان يتم استهدافهم ، فهنيئا للشهداء الذين ضحوا بانفسهم من أجلنا ، فهؤلاء هم المجاهدون حقا ، وهم أبطال تلقوا رصاص الغدر رضاءا وطيب نفس نيابة عن ملايين المصريين وهم المجاهدون ، أمام هؤلاء الإرهابيون فالوا والدمار والخسران لكم “.

وشد ان القوات المسلحة والشرطة ستقضي على أصول الإرهاب ، وتنهي خبثه المتمثل في الإرهابيين ، مؤكدا أن مقاومة الإرهاب ليست مسئولية الشرطة والجيش فقط فكل في مجال عمله ، فلنجتهد لنحمي شبابنا ونوضح لهم الحقيقة ، كما على مؤسسات الدولة الوقوف والاصطفاف خلف القوات المسلحة والشرطة حتى يجتسوا شأفة الإرهاب ، مفتيا أنه حرام على كل مسلم ان يؤجر مكانا لهؤلاء الإرهابيين أو أعطاء ماء أو طعاما لهم ، كما يجب أن يقوم كل إنسان بالابلاغ عن أي تجمع للإرهابيين ..ولفت إلى انه لا يجوز لنا الفرح أو الاحتفال إلا حين نقضي على الجماعات الإرهابية.