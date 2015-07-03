بالصور: شبيهة أنجلينا جولي تعيسة

يبدو أنّ شبيهة النجمة العالمية Angelina Jolie لا تملك نفس السعادة التي تملكها النجمة، لأنها لم تجد Brad Pitt الخاصّ بها، وهي لا تزال تعيش حياة عاطفية تعيسة.

وقالت Veronika Black إنها تعيش حياة تعيسة لأنّ صورتها الشهوانية تُدمّر حياتها العاطفية، مشيرة إلى أنّ الرجال العاديين والمحترمين لا يقتربون منها بتاتاً بل يخافونها.

وأكدت الشابة البالغة من العمر 27 عاماً أنها تعيش وحيدة من دون حبيب منذ أكثر من عام، بعد أن دامت آخر علاقة عاطفية لها 5 أعوام.

وأشارت Veronika ، وهي عارضة أزياء كندية، إلى أنّ الرجال يصيبهم التوتّر في بعض الأحيان ويرتعشون عندما تتكلّم إليهم. ولفتت إلى أنّها تحبّ "الرجال الأكبر سنّاً وذوي اللحى الخفيفة، تماماً مثل Brad Pitt".

وذكرت Veronika التي لديها 658,000 متابعاً على تطبيق "إنستغرام" أنّ جمالها يثير غيرة النساء اللواتي يخفنَ من أن تسرق منهنّ شركائهن العاطفيين، موضحة أنّ لديها القليل من الصديقات، وهو ما يُحزنها لأنّها "لطيفة وخجولة جداً ولا تخون أو تقترب من رجل متزوّج".

يذكر أن الناس بدأوا يقارنون Veronika Black بالممثلة Angelina Jolie في عام 2011 بعدما خضعت لعملية تجميل لتكبير شفتَيها وصدرها.

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