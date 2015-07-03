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شعبان عبد الرحيم: برامج المقالب مفبركة وهذا هو الدليل

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شعبان عبد الرحيم: برامج المقالب مفبركة وهذا هو الدليل شعبان عبد الرحيم: برامج المقالب مفبركة وهذا هو الدليل

الجمعة 03-07-2015 14:35

كشف المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم عن أن برنامج المقالب 100 ريختر الذي يقدمه الممثل خالد عليش مفبرك.
وقال المغني الشهير بشعبولا لـ"سيدتي نت"، إنّ فريق إعداد برنامج 100 ريختر اتصل به وطلب منه أن يظهر في برنامج إذاعي، فلم يتحمّس في البداية ثمّ أخبروه أن البرنامج عبارة عن مقلب سيمثل فيه أنه مرعوب من حدوث زلزال، فوافق وقال إن الموضوع تهريج في تهريج و"مفيش مانع طالما هنضحك الناس".
وأضاف شعبولا أنه لا يرى أي مشكلة في مشاركته في هذا البرنامج خاصة وأن كل الفنانين الذين يظهرون في مثل هذه البرامج يعرفون أنها برامج مفبركة، والجمهور أيضاً يعلم ذلك ولكن رغم ذلك فالبرامج مستمرة لأنها "بـتجيب إعلانات" بحسب شعبان.

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سيدتي