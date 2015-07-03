بالصور: ماريا كاري تتعثر وحبيبها يكتفي بالمشاهدة

تعثرت النجمة العالمية Mariah Carey وفقدت توازنها أثناء توجهها لتستقلّ اليخت الخاص بها في اييزا بإسبانيا خلال جولة سياحية مع حبيبها.

وتمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور لها عندما كادت تقع لولا مساعدة الحارس الشخصي لحبيبها James Packer.

واللافت أن James كان يجلس أمامها في اليخت وشاهد ما حصل، لكنه لم يُحرّك ساكناً.

وكانتMariah ترتدي حذاءً ذا كعب عال من تصميم "Jimmy Choo" ثمنه 350 جنيهاً استرلينياً.

يُذكر أن Mariah Carey و James Packer أمضيا بعد ذلك يوماً رومنسياً، إذ تناولا الغداء في أحد المطاعم الفاخرة في اييزا المطلة على الشاطئ.

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