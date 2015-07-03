ماهي أكلات المشاهير الأتراك المفضلة؟

يتمتع المشاهير الأتراك بلياقة بدنية عالية وبشرة نقية، وهم كغيرهم مولعون جداً بالمأكولات الشرقية والتركية التقليدية، ولا يميلون أبداً حتى في عطلاتهم الخارجية لتناول المأكولات السريعة غير الصحية؛ لقلقهم الكبير على صحتهم ولياقتهم الضرورية جداً لتحمل ساعات التصوير اليومية الطويلة التي تزيد عن 16 ساعة باليوم الواحد في مسلسلاتهم الدرامية.

فماهي أطباق الطعام المفضلة لديهم التي تمدهم بالطاقة والحيوية؟ "سيدتي التركية" رصدت لكم أطباقهم المفضلة في التحقيق التالي:

ساريناي ساريكايا: أحب شوربة لحم الغنم

اعترفت الممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم بأنها تعشق جداً الطعام منذ كانت طفلة. ورغم ذلك، فإنها لم تقع في فخ إدمان تناولها بكميات كبيرة. فحافظت على رشاقة مثالية تحسدها عليها آلاف المعجبات بأدائها وجمالها فتقول: «أنا حذرة في اختيار أنواع الطعام التي أتناولها، لكني أعشق الطعام جداً، وتنتابني أحياناً لحظات ضعف. فآكل طبقاً سريعاً غير صحي من باب التغيير ليس إلا. وأرغب بشدة في بعض الأوقات تناول المأكولات الدسمة، وأكون حذرة في عدم الاعتياد عليها حرصاً مني على وزني المثالي، لكني أفضل بشكل خاص تناول أطباق الطعام الصحية والطبيعية ولا يهمني أين تقدم وبأي مكان، المهم عندي أن يكون طعاماً صحياً وشهياً ونظيفاً. وأحب جداً تناول شوربة لحم الغنم و«الكروش» أو شوربة العدس ليلاً وkokorec فاهيتا لحم أمعاء الغنم الرضيع في ساندويش مع البندورة والفلفل الأخضر، وكافة أنواع الشوربات لأنها مغذية وغنية بالبروتين».

كيفانش تاتليتوغ: أعشق أكلة المانتي ـ الرافيولي

يحب الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند كافة أنواع الشوربة فقال: «أهتم جداً بالغذاء الصحي، ويعود الفضل في ذلك لوالدتي التي عودتنا عليه في منزل العائلة، وأحب جداً كافة أنواع الشوربة التركية، وأعشق أكلة الـ مانتي ـ رافيولي التركية المحشوة باللحم والبصل بالصلصة الحارة المختلفة عن الرافيولي الإيطالية. وأفضّل أيضاً الكباب المشوي، وأتناول بكثرة هذه الفترة شوربات الخضراوات الطازجة المفيدة لصحتي وللياقتي البدنية».

شاتاي أولوسوي: أحب مأكولات المطبخ التركي التقليدي

ويحب الممثل شاتاي أولوسوي الشهير بأمير المطبخ التركي التقليدي الأصيل الغني بالأكلات الدسمة الشهية الشبيهة جداً بالأكلات الشرقية إلى حد كبير خاصةً المطبوخة بالخضراوات مثل: (مسقعة الباذنجان التركية باللحم المفروم).

هازال كايا: وطبق شوربة شهي

اعترفت الممثلة هازال كايا، الشهيرة بفريحة، بأنها مغرمة جداً بالشوربة لدرجة استعدادها للسفر إلى غازي عنتاب المشهورة بالشوربات التركية الأصيلة اللذيذة طوال يوم كامل ذهاباً وإياباً لتناول طبق شوربة تركي لذيذ فيها مع أصدقائها، وتابعت: «أنا قوية وصاحبة ذوق خاص بالطعام، ومتمسكة بذوقي الخاص ولست مستعدة لتغييره، ومن أجل تناول أطباقي المفضلة اللذيذة مستعدة للسفر مسافات بعيدة مهما بلغت التكلفة. فالطعام اللذيذ يسعدني ويمتعني، ويمدني بطاقة وحيوية، خاصةً الشوربة التركية التقليدية بأنواعها كافة».

نورغول يشلشاي: الفاصولياء البيضاء الجافة

الممثلة نورغول يشلشاي تقول: «لاغنى لي أبداً عن المطبخ التركي التقليدي، رغم حبي للأكلات الإيطالية والعالمية أحياناً. وأكلتي المفضلة دائماً هي: الفاصولياء البيضاء الجافة بالصلصة الحمراء، فطعمها في فمي جميل ولذيذ جداً، وأستمتع بطهيها في مطبخي الخاص».

مريم أوزيرلي: الشيش كباب والمهلبية المشوية بالفرن

اعترفت الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة مريم أنها أدمنت أكل الحلويات التركية الدسمة التي لم تكن تعرفها من قبل بحكم ولادتها وإقامتها في ألمانيا، لكنها خلال إقامتها الطويلة في تركيا لتصوير مسلسلها التاريخي الشهير «حريم السلطان» لمدة ثلاث سنوات كاملة أحبت جداً أصناف الحلويات التركية التقليدية فتقول: «عشقت وأدمنت البقلاوة، والمهلبية التركية المميزة عن الغربية بأنها تشوى بالفرن وتقدم ساخنة لا باردة، والشيش كباب التركي الشهي، والمعكرونة بالصلصة الحمراء، والسباغيتي بصلصة البولينيز، والتوست التركي المميز بطعمه الشهي والمختلف عن التوست الألماني».

مراد يلدريم: الكبة المشوية

الممثل مراد يلدريم الشهير بأمير قال: «أنا أحب جداً المهلبية، وكنت لا أنتظر انتهاء والدتي من طبخ هذا الصنف من الحلويات، فأتعجل بتناوله، وأغرف منه وهو مازال على النار بصحني غير مبال بتوبيخها لي. وأحب أيضاً الكبة بالبرغل المحشوة باللحم والبصل والمشوية بالفرن على الطريقة التركية. ورغم نجاحي بتخفيض وزني من خلال تناولي وجبتين فقط باليوم، إلا أني أنسى الريجيم عندما تتاح أمامي الكبة المشوية وأتناول منها ما أشاء دون قيد أو حساب».

ديميت أفجار: المعجنات التركية باللحم والخضراوات

تحب الممثلة الكوميدية ديميت أفجار شريكة إيمري كاراييل الشهير بعابدين في «نور»، بطولة مسلسله الكوميدي العائلي «رجل وامرأة» الشوربات التركية التقليدية مع زيت الزيتون والليمون. وتعشق أيضاً تناول وصنع المعجنات التركية باللحم والخضراوات الطازجة.

كينان أميرزالي أوغلو: الخرشوف بالزيت والخضراوات

اختلف كثيراً بميله الغذائي عن الآخرين الممثل كينان أميرزالي أوغلو، الشهير بماهر كارا، صاحب الرقم الأصعب في الدراما لتحقيق كافة أعماله الدرامية والسينمائية أعلى نسبة مشاهدة حيث يقول: «بالطبع، أنا أفضل المطبخ التركي التقليدي، وأعشق جداً ولدرجة لا توصف طبق الخرشوف (الأرضي شوكي) بزيت الزيتون والخضراوات المفيد جداً للجسم ويزيد من فاعلية وظائف الكلى والكبد والأمعاء ويخفض نسبة الكولسترول السلبي بالدم».

كريم بورسين: إسكندر كباب

يفضل الممثل الصاعد بقوة كريم بورسين، بطل المسلسل الشهير «مسألة شرف»، المطبخ التركي التقليدي لاسيما أكلة إسكندر كباب مع الفلفل الحار.

بوراك أوزجيفيت: الكباب المشوي وثمار البحر المحشوة

أثبت الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك أن «ابن الوز عوام». فجده وأبوه اشتهرا بافتتاحهما مطاعم الكباب التركي المشوي وسار هو على نهجهما اعتزازاً بهما. ويحقق مطعمه نجاحاً مميزاً يجعله يفكر بافتتاح فروع أخرى له فيقول: أنا بطبيعتي أحب جداً المطبخ التركي، وأعشق الكباب التركي المشوي والمتبل بالبهارات الحارة، وأيضاً أحب أكل ثمار البحر المحشوة».

بيرين سات: السمك المشوي مع عصير الفاكهة

لا تمل الممثلة بيرين سات الشهيرة بسمر من أكل السمك بكافة أشكاله وأنواعه وتعترف قائلة: «معظم إجازاتي الرومانسية مع زوجي كينان دوغلو تكون وجبتي المفضلة فيها السمك المشوي مع عصير الفاكهة، وأحب جداً شرب الماء وعصير الكرز الطازج لإخراج السموم من بشرتي والحفاظ على نضارتها لعدم وضعي المكياج في حياتي اليومية».

توبا بويوكستون: الشركسية وشيش كباب

الممثلة توبا بويوكستون الشهيرة بلميس تقول: «أحب كل المأكولات المقرونة مع الأرز الأبيض، ولا أحب تناول قهوة الصباح إلا مع كلبي قرصان الذي أحبه في الحديقة. وأحب أيضاً من المطبخ التركي التقليدي أكلة الشركسية وشيش كباب وعصائر الفاكهة والمانجا الطازجة التي يشعرني تناولي لها بالسعادة».

سنيم كوبال: أحب السمك والمأكولات البحرية

سنيم كوبال الشهيرة بنور تقول: «أحب السمك والمأكولات والشوربات والسلطات البحرية كثيراً، ولا بد من تناولها مرة في الأسبوع على الأقل».

جيزيم كاراجا: أحب المانتي ـ الرافيولي بالصلصة

جيزيم كاراجا الشهيرة بسوزان تحب جداً أكلة الـ مانتي ـ الرافيولي بالصلصة الحارة فتقول: «أحب الرافيولي على الطريقة التركية المختلفة عن أي طريقة أخرى مع اللبن والسلطة الطازجة مع زيت الزيتون. وجدتي لليوم تحب أكلة الرافيولي ـ المانتي وتحب أن تأكلها معي في أفضل المطاعم التي تقدمها في اسطنبول».

بيغوم يشار أوغلو: السمك والأكلات البحرية

أما بيغوم كوتوك يشار أوغلو الشهيرة بديما فاعتادت مع عائلتها وأصدقائها تناول أشهى أطباق السمك والسلمون والفيليه والأكلات البحرية على مضيق البوسفور، وتميل إلى الإكثار من تناول الفاكهة والعصائر دائماً.

توركان شوراي: أعشق ورق العنب

الممثلة الكبيرة توركان شوراي الشهيرة بالسلطانة في «أرض العثمانيين» وبسلطانة الدراما والسينما التركية مشهورة بإخلاصها للمطبخ التركي التقليدي وعدم ميلها للأكلات الغربية إطلاقاً فتقول: «المطبخ التركي عظيم وغني بأشهى وألذّ المأكولات الصحية المميزة بالخضراوات الطازجة وزيت الزيتون، وأعشق كثيراً الـ yaprak ـ ورق العنب والسبانخ باللحم والدجاج الشركسي والخرشوف ـ أرضي الشوكي ـ المحشو، وأنا أعشق الطعام جداً، وبارعة في إعداده، وسريعة في تحضير المائدة حيث لا تأخذ مني سوى 15 دقيقة فقط. ولا أقاوم الحلويات والمعجنات إطلاقاً، وأفضل تناول الطعام بخبز الكرز الحلو. لكني جراء ريجيم جديد صرت أتبعه بدأت أكتفي ببعض قطع الكوكيز في وجبة الإفطار وأركز على العصائر والفاكهة مساءً، وأعتمد على وجبة الغداء الدسمة».

بيرغوزار كوريل: أحب صنع كيكة الجزر والقرفة

ذوق بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة مختلف جداً عن زميلاتها لحرصها على شراء خضراوات عضوية صحية وطازجة غير معلبة أو مجمدة فتقول: «أقلق كثيراً على صحة زوجي خالد (السلطان سليمان) وابني علي. فنحرص كل سبت على شراء خضراوات وفاكهة عضوية محلية. ولا أفضل المستوردة لرغبتي بدعم المزارعين الأتراك المحليين الذين يوفرون منتجاتهم في سوق خاص باسطنبول. وأشعر براحة نفسية عند إعداد كعكة الجزر بالفستق والقرفة والشوكولاتة والمربيات الصحية وزبدة الفول السوداني بيدي لابني علي وزوجي خالد اللذين عودتهما على تناول وجبة العشاء في المنزل، إلا إن كنا في إجازة خارج اسطنبول أو مدعوين عند الأهل والأصدقاء. ونحب جداً الأسماك والمشاوي والسلطات الطازجة والمأكولات البحرية والأومليت بالخضراوات».

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