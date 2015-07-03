فضيحة تواطؤ باريس هيلتون ورامز جلال

فضح الموقع الأمريكي الشهير " TMZ" برنامج "رامز واكل الجو" بعد أن حصل على الأوراق الرسميّة التي سبق لشركة الإنتاج المصريّة المسؤولة الأولى عن هذا المقلب أن حضّرتها.

وأظهرت الأوراق أنّ النجمة Paris Hilton لم تكن الخيار الأول والوحيد من هوليوود الذي طُلب منه التعاون لإنجاح هذا الأمر، لأن الشركة أرسلت قبل ذلك عروضات إلى عددٍ لا بأس به من النجوم الأمريكيين في آذار/مارس الماضي، متعهّدةً بإعطائهم مبلغاً طائلاً، إذا وافقوا على المشاركة في هذا المقلب الساخر والمزيّف.

وكتب في الأوراق التي أرسلت إلى النجوم: "سنتصرّف وكأننا نمثّل بالفعل أنّ مشكلة طرأت على متن الطائرة، وسنطلب من الركاب القفز! بالطبع على الجميع أن يهلع ويخاف، كما سنستعين بهواة القفز بالمظلات للتمويه بأنّنا بالفعل سنقفز. وهنا سنصوّر ردّة فعل النجوم عندما يعلمون ألا مجال أمامهم للنجاة إلا برمي أنفسهم من المروحيّة".

وخلافاً لما أشيع عن المبلغ الذي حصلت عليه Paris، أشارت مجلة "TMZ" إلى أنّ شركة الإنتاج أعطت مبالغ طائلة، وصلت إلى مليون دولار للنجم الذي وافق على المشاركة في إحدى حلقاته.

يذكر أن هذا التقرير يضع صدقيّة برنامج "رامز واكل الجو" على المحك، إضافة الى صدقيّة Paris Hilton التي أعلنت بعد وقوعها ضحيّة البرنامج أنّها ستقاضي رامز ومعدّي البرنامج ذات الصلة وسـتقودهم إلى المحاكم، بسبب الرعب الذي زرعوه في قلبها.

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