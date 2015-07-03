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رويدا عطية تستعد لإطلاق أغنية عراقية

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رويدا عطية تستعد لإطلاق أغنية عراقية رويدا عطية تستعد لإطلاق أغنية عراقية

الجمعة 03-07-2015 11:13

عادت الفنانة السورية رويدا عطية من فنزويلا، حيث أقامت حفلاً خاصاً في "Maracaibo" إلى جانب الفنان عاصي الحلاني، امتدّ حتى ساعات الصباح الأولى.

وخلال الحفل، لبّى الفنانان طلب جمهورهما وقاما بتأدية ديو سوياً، امتزج بين الأغاني التراثية والعتابا.

إلى جانب ذلك، تحتفل رويدا عطية خلال أيام عيد الفطر السعيد بحفلين؛ الأول مع الفنان معين شريف في "بارك أوتيل شتورا" والثاني في "كورال بيتش" إلى جانب الفنانين هادي خليل وزين العمر.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد النجمة رويدا عطية خلال أيام لإطلاق أغنيتها العراقية الجديدة من ألحان عمار العاني وإنتاج "المولى برودكشن"، حيث تعاونت للمرة الثانية مع المخرجة سيلفانا المولى.

 

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