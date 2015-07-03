3 أقنعة سحريّة للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية

مع بداية قدوم فصل الصيف تتأذى البشرة الدهنية كثيراً نتيجة الحر والرطوبة، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور بها بشدة، في حين أن منتجات العناية بالبشرة الواسعة قد تجعلك في حيرة لاختيار المنتج الأفضل لحل مشاكل بشرتك، فضلاً عن التكلفة المرتفعة لهذه المنتجات.

لذلك فإن "سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي 3 وصفات منزلية للحفاظ على نضارة بشرتك الدهنية:

1. وصفة الشوفان:

• اطحني القليل من حبوب الشوفان حتى تصبح كالبودرة الناعمة.

• ضعي عليها القليل من الماء وامزجي المكونات جيداً.

• افردي المزيج على بشرتك واتركيه حتى يجف.

• اشطفي وجهك بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة متوهجة مع إنتاج أخف للزيوت فيها.

2. وصفة اللوز والعسل:

• خذي حفنة من اللوز واطحنيها حتى تصبح كالبودرة.

• أضيفي إليها ملعقتين من العسل وامزجي المكونات جيداً.

• ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يجف.

• اغسلي وجهك بالماء الفاتر، فهذا الخليط سيساعدك في الجمع بين تفتيح بشرتك وإخفاء العيوب وتنعيم البشرة بشكل رائع.

3. وصفة الفراولة والشوفان:

• قومي بهرس 3 حبات من الفراولة.

• أضيفي إليها ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقتين من عصير الليمون.

• ضعي الخليط على بشرتك مع التركيز على منطقة الجبين والأنف.

• اتركيه لمدة خمس دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد، وستلاحظين الفرق سريعاً.

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