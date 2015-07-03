وصول 3659 رأس جمال و52 ألف طن حديد لميناء الأدبية في السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد، اليوم الجمعة، لاستقبال السفينة “دودو” وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة، كما يغادر الميناء السفينة شاكر وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

وفى إطار ما تشهده موانى البحر الأحمر من استقبال للسلع الضرورية خلال شهر رمضان المعظم للعمل على سرعة توفيرها بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وما توليه الهيئة من أولوية خاصة لسرعة هذه السفن والعمل على سرعة إنهاء اجراءات الافراج عن الشحنات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء مع عدم الاخلال باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة و المتبعة للافراج عن الشحنات يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة يسر و على متنها 3695 رأس جمال حية بوزن 1877 طن قادمة من جيبوتى، كما يستقبل الميناء السفينة بيكس نازك و على متنها 52 الف و 490 طن حديد خام قادمة من الهند .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 605 راكب و 12 سيارة و 7 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 57 شاحنة و 4 راكب كما غادر الميناء العبارة امانة و على متنها 226 راكب و 32 شاحنة و 4 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 59 شاحنة و 11 راكب .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 675 راكب و 125 سيارة و العبارة امانة و على متنها 528 راكب و 166 سيارة و 27 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 58 راكب و 80 سيارة و غادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 161 راكب و 10 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 97 راكب و 10 شاحنة و 5 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 38 شاحنة . كما شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 32 راكب و 11 سيارة متجهة الى ضبا .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 732 راكب و 55 سيارة ملاكى منهم 18 سيارة تصدير و 3 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 20 براد و 6 تريلا . على جانب اخر استقبل الميناء بالامس العبارة ايلة و على متنها 342 راكب و 70 سيارة ملاكى منهم 36 سيارة تصدير و السفينة بريدج و على متنها 48 شاحنة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 166 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 7 براد و 2 تريلا و 1 قاطرة بمقطورة و السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 12 تريلا و 2 قاطرة بمقطورة .

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 125 سائح الى و من الكنيسة لممارسة رياضة الغوص و الرياضات المائية . كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 79 سائح الى و من الكنيسة .