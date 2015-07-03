إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار بجوار معهد الكبد وكمين القاصد في المنوفية

تمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن المنوفية من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار عثر عليها بمنطقة أرض خالية بين معهد الكبد القومي وكمين القاصد، بمدينة شبين الكوم، حيث تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بالعثور على جسم غريب بجوار كمين القاصد ومعهد الكبد.

وبانتقال خبراء المفرقعات والحماية المدنية، تم عمل كردون أمنى وتفكيك الجسم الغريب الذى تبين احتوائه على مواد شديدة الانفجار.

وبفحصه تبين أنه عبارة عن ماسورة من البلاستيك قطرها 6 سم وطولها 30 سم مطببة من الطرفين بداخلها مادة بنية اللون، يشتبه أن تكون مادة متفجرة وبها سرنجة بها مادة بيضاء شديدة الحساسية متصلة ببطارتين وشريحة الكترونية ومزودة ببعض الأسلاك الكهربائية وتم تفكيكها قبل انفجارها.

وبفحص المواد الموجودة بداخلها تبين أنها مواد شديدة الانفجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.