أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تشديد الاجراءات الأمنية فى الكويت والأمير يشارك فى صلاة الجمعة

Google+ Print
تشديد الاجراءات الأمنية فى الكويت والأمير يشارك فى صلاة الجمعة تشديد الاجراءات الأمنية فى الكويت والأمير يشارك فى صلاة الجمعة
فرضت السلطات الكويتية اجراءات أمنية غير مسبوقة حول المساجد الشيعية الجمعة فى اعقاب التفجير الدموى الاسبوع الماضى، فيما شارك امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح فى صلاة الجمعة التى جمعت بين الشيعة والسنة فى حدث نادر يهدف الى اظهار الوحدة الوطنية.

واغلقت الطرق المؤدية الى المساجد الشيعية فى مدينة الكويت تماما امام حركة المرور فيما احيطت تلك المساجد بحراسة من رجال الامن والمتطوعين، بحسب مراسل فرانس برس.

وكان مفجر انتحارى سعودى من تنظيم داعش فجر نفسه فى مسجد شيعى الجمعة الماضية ما ادى الى مقتل 26 شخصا واصابة 227 اخرين فى اسوأ حادث تفجير فى تاريخ الكويت، ويشكل الشيعة نحو ثلث سكان الكويت البالغ 1,3 مليون شخص.

وادى الاف من الشيعة والسنة صلاة الجمعة فى مسجد الدولة الكبير، اكبر مسجد للسنة فى البلد الغنى بالنفط، بمشاركة امير الكويت وولى العهد ورئيس البرلمان والعديد من الوزراء والنواب، وشوهدت العربات المدرعة وعناصر القوات الخاصة ورجال الشرطة يحرسون المسجد الكبير، وتم اغلاق جميع الطرق المؤدية الى المسجد وجرى تفتيش المصلين بشكل دقيق قبل السماح لهم بدخول المسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365