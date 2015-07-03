"فتح بغزة" تستنكر استدعاءات أمن حماس لكوادرها

استنكرت حركة "فتح" فى قطاع غزة حملة الاستدعاءات التى تقوم بها أجهزة الأمن التى تديرها حركة حماس لأبناء وكوادر الحركة فى القطاع.

وقالت حركة فتح بغزة فى بيان صحفى اليوم إن آخر هذه الاستدعاءات كانت لكل من أحمد زعرب وعبد الرؤوف بربخ عضوا قيادة فتح بإقليم رفح لأحد مقرات حماس الأمنية.

ودعت الحركة قيادة حركة حماس للعمل الجاد لوقف استدعاءات أبناء حركة فتح، مؤكدة أن هذه الاستدعاءات من شأنها أن تزيد حالة التوتر والاحتقان فى العلاقات الوطنية.كما أكدت حركة فتح عدم قبولها المساس بأى من أبنائها وكوادرها، وتتبادل حركتا حماس وفتح الاتهامات بقيام الأجهزة الأمنية التابعة لكل منهما فى الضفة وغزة باعتقال أنصار الطرف الآخر.

وكانت حماس قد اتهمت فى وقت سابق اليوم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية بشن حملة اعتقالات واسعة بحق أنصارها فى مختلف محافظات الضفة طالت أكثر من مائة منهم.