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200 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الثالثة لرمضان

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200 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الثالثة لرمضان 200 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الثالثة لرمضان
أدى نحو مئتى الف مصل صلاة ثالث جمعة من رمضان فى المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة، وقال مدير عام اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب لوكالة فرانس برس "وصل اليوم عدد المصلين الى نحو 200 الف صلوا فى المسجد الاقصى، اى اقل من الاسبوع الماضى الذى صلى فيه اكثر من ثلاثمئة الف وذلك نتيجة الاغلاقات العسكرية التى منعت وصول الناس".

واضاف "قمنا بترتيبات اتاحت للمصلين اداء الصلاة بشكل منظم ونجحنا بها وسارت الامور على ما يرام، من جهتها قدرت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا سمرى عدد المصلين باكثر من مئة وخمسين الفا، وقالت "دخل من المعابر وحدها اكثر من خمسين الفا من الضفة الغربية".

واضافت "انتشر فى المنطقة اكثر من الفى شرطى للحفاظ على الامن والنظام، وتحلق فى اجواء القدس منذ ساعات الصباح مروحيات الشرطة. وانتشر عناصرها فى ازقة المدينة وعلى مداخلها وفى محيطها.

وأوضحت السمرى انه "سمح هذا الاسبوع للنساء اللواتى تفوق اعمارهن 30 عاما وللرجال فوق 50 عاما فى الضفة الغربية بالذهاب الى القدس بدون تصاريح"، موضحة ان "وزارة الدفاع الاسرائيلية فرضت هذه القيود على تحركات الفلسطينيين بسبب تكرار الهجمات على الاسرائيليين."

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مصر 365