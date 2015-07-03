مفوضية اللاجئين: المساعدات وصلت لـ56 ألف شخص باليمن فى مايو ويونيو

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين - فى تقريرها اليوم الجمعة الصادر فى جنيف - أن المنظمة تمكنت من إيصال مساعدات الاغاثة الأساسية وكذلك توفير المأوى إلى قرابة 56 ألف شخص فى اليمن فى شهرى مايو ويونيو الماضيين.

وقال المتحدث باسم المنظمة، أدريان إدواردز ، إن المفوضية - وبرغم القيود الشديدة المفروضة على الوصول للسكان المشردين - كانت قادرة على إيصال الأغطية البلاستيكية لملاجئ الطوارئ لحوالى 7 آلاف أسرة يمنية أخرى يقيمون فى مراكز جماعية .

وأشار التقرير إلى أن حوالى 84 ألفا و166 من المضارين اليمنيين قد تلقوا المساعدات غير الغذائية منذ بداية أبريل الماضى ، كما أن حوالى 70% من تلك المساعدات جاءت من المفوضية والباقى من الشركاء.

وذكر التقرير أن توزيع المساعدات يأتى وسط تدهور للوضع فى العديد من المحافظات اليمنية ، حيث تعرضت مدينة "الحزم" عاصمة محافظة "الجوف" فى الشمال - لمدة ثلاثة أيام فى أواخر يونيو - للغارات الجوية مما أدى إلى إجلاء حوالى 900 عائلة.

كما أفادت مفوضية اللاجئين بأن الاستجابة الإنسانية لاحتياجات هؤلاء المضارين تأثرت بسبب القتال المستمر وما ينشأ عن ذلك من صعوبات الوصول إلى المحتاجين ، منوهة بانها تسعى مع الشركاء الرئيسيين فى "الجوف" لتقديم مساعدة إضافية .