محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

نسبة النجاح 62.4%.. وإدارة بني سويف في المقدمة بـ72%

كتب : محمد خلف أمين الخميس 13-06-2013 14:38

اعتمد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية حيث وصلت نسبة النجاح إلى 62.3 % وحصل محمد مصطفي كامل طالب بإحدى مدارس قري مركز الفشن علي المركز الأول.

كما حصدت الطالبات علي 10 مراكز منها ما هو مكرر من بين أوائل المحافظة كما اقتنص طلاب مدرسة التوفيق الخاصة بشرق النيل 3 مراكز.

وأكدت بسيونية صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المستشار ماهر بيبرس، اعتمد نتيجة الإعدادية.

وأضافت أن إدارة بني سويف حصلت علي المركز الأول بنسبة 71.9% ، وتلتها ادارة ناصر 86.8%، الواسطي 64.5%، ببا 60.6 % ، الفشن 57.1 %، سمسطا 50.7 %، إهناسيا 48,7 %.

والأوائل هم: محمد مصطفي كامل أحمد حصل علي مجموع 299.5 درجة، مدرسة الجمهود الإعدادية المشتركة بمركز الفشن،

أمنية سمير علي سيد 299.25 مدرسة التوفيق الخاصة بمدينة بني سويف شرق النيل، وماجد محمد مصطفي شحاتة 299.25 التوفيق الخاصة ومحمود جمال عتريس عبدالفتاح 299 مدرسة الرياض المشتركة بمركز ناصر وبسمة أحمد ناصر محمود 299 مدرسة الدعوة الإسلامية ببني سويف ونسمة نور الدين يحيي يوسف 299 مدرسة علية رشدي ببني سويف.

محمد جابر سلامة علي 298.75 طيبة الخاصة بمركز اهناسيا و ليديا جون مكرم سعيد 298.75 التوفيق الخاصة و منة الله طارق مخيمر عبدالتواب 298.5 علي مبارك بني سويف.

آية هاني سيد مهدي 298.5 بني بخيت الإعدادية المشتركة بمركز بني سويف و ياسمين جمال نفادي أبوبكر 298.5 ميدوم الإعدادية للبنات بمركز الواسطي و إسراء جمعة سيد أحمد 298.5 الإعدادية للبنات بمركز الفشن و سارة جمال قرني أحمد 298.5 مدرسة محمد عبدالباسط بمركز.