رئيس نادي الزمالك : «أقسم بالله الأهلي لن يفوز بالدوري»

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي لن يفوز ببطولة الدوري في الموسم الحالي على الرغم من خسارة الأبيض أمام مصر المقاصة مساء الخميس.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية “أقسم بالله الأهلي لن يفوز بالدوري.. والزمالك سيحصل على اللقب”.

وتابع “مش هنقبل بشغل الحكام في نهاية الموسم لإهداء الدوري للأهلي بعد الظلم الذي تعرض له الفريق أمام مصر المقاصة”.

وأكمل “الزمالك لا يختلف كثيرا مع فيريرا عما كان عليه مع محمد صلاح من قبل وحسم التجديد للخواجة بعد لقاء الإسماعيلي”.

وكان النادي الأهلي قد فاز على فريق وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 21 من لقاءات الدورى على ملعب بتروسبورت، في حين خسر الزمالك أمام مصر المقاصة بهدف لهدفين فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس بملعب السويس فى الجولة المؤجلة من الأسبوع 31 من لقاءات الدورى.