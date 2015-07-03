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أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق يتحدث عن نصيحة الخطيب بالذهاب للزمالك وإصابة مباراة المقاولون

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أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق يتحدث عن نصيحة الخطيب بالذهاب للزمالك وإصابة مباراة المقاولون أحمد رضوان لاعب الأهلي الأسبق يتحدث عن نصيحة الخطيب بالذهاب للزمالك وإصابة مباراة المقاولون

لم يكمل مباراة نهائي كأس أمام المقاولون العرب مع الأهلي، ومانويل جوزيه كان مصرا على ضمه.

خسارة نهائي الكأس كانت النهاية، ونصيحة نجم القلعة الحمراء السابق محمود الخطيب بالذهاب للزمالك كانت البداية.

حديث مطول لبرنامج (راديو البوابة) قام به لاعب الأهلي الأسبق أحمد رضوان الذي اختفى بعد نهائي كأس مصر 2004 كشف خلاله ما دار في تلك الليلة الحزينة التي خسر فيها الفريق الأحمر اللقب.

يستعرضه FilGoal.com على لسان اللاعب نفسه فيما يلي.

"مانويل جوزيه اختارني من ضمن اللاعبين الذين يريد للأهلي أن يتعاقد معهم فور قدومه عام 2004".

"كنت لاعبا في القناة، وكابتن الخطيب قال لي ستذهب للزمالك. رفضت هذا، وأعلنت له رغبتي واضحة وهي اللعب للأهلي".

"الأهلي ناد يتمتع بالاستقرار وليس به كلام كثير".

"تعرضت لإصابة في كعب القدم أثناء مشاركتي في المباريات، وبسببها لم أشارك في أي تدريب للفريق خلال 23 يوما قبل نهائي كأس مصر أمام المقاولون".

"قبل المباراة بيوم خضت المران بحذاء عادي وليس حذاء كرة قدم، ويوم المباراة كان من المفترض أن آخذ حقنة حتى أستطيع المشاركة، لكنني فضلت مكانها الكورتيزون".

"بين الشوطين لم أكن قادرا على إكمال المباراة، أخبرت دكتور الفريق بهذا لكن جوزيه كان مصرا على استمراري في الملعب".

"في النهاية خرجت بين الشوطين وأجرى جوزيه 3 تبديلات تسببت في إستكمال الفريق المباراة بـ10 لاعبين بعد إصابة أمير عبد الحميد".

"بعد هذه المباراة، وفي موسم 2004-2005 لم أدخل قائمة الـ18 لاعب ولا مرة بعدما تعافيت من الإصابة، وكانت هذه نهاية رحلتي مع الأهلي".

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