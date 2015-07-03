4 أرقام تحققت لأول مرة في هزيمة الزمالك أمام مصر للمقاصة

خسر الزمالك أمام مصر للمقاصة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بالدوري المصري .. هذه المباراة شهدت تحقيق أربعة أرقام تحدث لأول مرة.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الأربعة التي تحققت لأول مرة.

1) عمر جابر

نجح عمر جابر في تسجيل أول ركلة جزاء له مع الزمالك في مسيرته بالدوري المصري الذي لعب فيه 90 مباراة سجل فيهم تسعة أهداف وصنع ستة.

وطوال مبارياته في الدوري المصري لم يشهد وأن سجل هدفا من ركلة جزاء.

ورفع جابر رصيده التهديفي هذا الموسم لأربعة أهداف وهو ما يحدث لأول مرة أيضا.

2) أول خسارة لفيريرا

تلقى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أول خسارة في الدوري المصري بعد 12 مباراة شهدت تعادله مرتين قبل سقوط المقاصة 2-1.

ورغم الخسارة إلا أن فيريرا يحتفظ بصدارة أفضل نتائج للزمالك بين المدربين الثلاثة الذين تبادلوا على الفريق بداية من حسام حسن ثم جيمي باتشيكو ومحمد صلاح.

3) الشناوي

لأول مرة للشناوي بقميص الزمالك تهتز شباكه مرتين في الدوري المصري خلال مباراة واحدة.

حتى في التجربة الأولى موسم 2012-2013 عندما كان يلعب معارا لم يحدث وأن اهتزت شباكه بهدفين في مباراة واحدة.

وحاليا في موسم 2014-2015 لعب 23 مباراة واهتزت شباكه بثمانية أهداف وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة وهو الأعلى بين كل حراس الدوري المصري هذا الموسم.

4) الخسارة بعد التقدم

لأول مرة يخسر الزمالك بعد تقدمه هذا الموسم.. فقد سجل عمر جابر الهدف الأول قبل اهتزاز شباك الفريق الأبيض مرتين.

الزمالك تقدم أمام الأهلي في الدور الأول وتعادل 1-1، كما تقدم أمام بتروجيت1-0 قبل أن يتعادل الفريق البترولي أيضا.. لكن أمام المقاصة خسر 2-1.