تقرير في الجول – تعرف على ملعب شرم الشيخ.. الدولة تبحث عن مباريات والإضاءة لا تساعد

هو ملعب فجأة بات محل اهتمام المسؤولين ليتم استخدامه في مباريات بحجم الأهلي والمصري البورسعيدي، ولاحقا ربما القمة أمام الزمالك.

FilGoal.com يسلط الضوء في هذا التقرير على ملعب شرم الشيخ الذي يأمل اتحاد الكرة في ان يستضيف المباريات والأحداث المقبلة الهامة في مصر.

المدينة الشبابية الدولية

الملعب مقام داخل ما يسمى المدينة الشبابية الدولية وهو مجمع رياضي به قاعة مؤتمرات ومسرح وصالة مغطاة وأرض لملاعب كرة خماسية.

هناك مبنى فندقي ملحق بالملعب يمكنه استيعاب بعثات تصل إلى 400 شخص.

وأرض الملعب ذو أبعاد قانونية ومزود بمدرجات وبغرف لخلع الملابس بحسب بيانات وزارة الشباب والرياضة التي حصل FilGoal.com على نسخة منها.

الدولة ترغب في أن تأخذ الأحداث الهامة إلى هذا الملعب كجزء من تنشيط السياحة، كون الملعب محاط بعناصر التأمين اللازمة التي تستطيع حل مشاكل المباريات الجدلية.

إضاءة ضعيفة

ما يعيب الملعب بعد زيارته هو أن الإضاءة المزودة به ضعيفة، وهذا عيب انتبه له المسؤولون لمحاولة علاجه سريعا.

الأمر الثاني أن أرضية الملعب تحتاج لكثير من التحسين. وهو أمر يقلق الأندية التي مطلوب منها اللعب هناك كحل بديل للجونة.

المدرجات لا تتسع لأعداد كبيرة، فقط تكفي 1000 مشجع وهو ما يجعل استضافة لقاءات على الاستاد ليس سهلا حتى يتم حل هذه العقبة.

لجنة ثلاثية

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أوضح لـFilGoal.com أن خوض المباريات على أرض ملعب شرم الشيخ استلزم لجنة ثلاثية ضمنها مسؤولون من الأندية التي ستخوض اللقاءات مثل الأهلي.

تلك اللجنة ستزور الملعب لاستكشاف حالة الملعب، التيارات الهوائية ومدى تأثيرها المتوقع على الكرة واللعب.

وبناء على ذلك سيتم تحديد ما إذا كان سيستخدم الأهلي الملعب هو والمصري البورسعيدي وربما لاحقا الزمالك أم لا.