نظام غذائى للتخلص من الوزن الزائد فى رمضان

هل تعلم أنه يمكنك استغلال شهر رمضان المبارك فى التخلص من الوزن الزائد، وذلك باتباع النظام الغذائى الذى يقدمه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة و النحافة، ويمكنك اتباعه لمدة 6 أيام وأخذ يوم مفتوح والرجوع له مرة أخرى، و هو :

اليوم الأول :

>الإفطار : ينصح بالبدء بتناول 3 بلحات + كوب عصير فاكهة طبيعية بدون سكر، + سمكة متوسطة الحجم مشوية +طبق صغير سلاطة+ 5 ملاعق أرز .

>بعد ثلات ساعات يمكنك تناول قطعة كنافة صغيرة.

>السحور: ثمرة فاكهة +كوب زبادى + 2-3 ملعقة فول مع ½ رغيف خبز أسمر.

>اليوم الثانى :

>الإفطار: 3-4 بلحات منقوعة باللبن، + طبق صغير شوربة شعرية + 5 معالق أرز مسلوق + طبق صغير سلاطة + طبق متوسط فاصوليا بيضاء مسلوقة مع معلقة زيت وبقدونس وليمون.

بعد ثلات ساعات من الإفطار يمكنك تناول كوب من الحليب بالفاكهة.

السحور: ربع رغيف بلدى + 5ملاعق فول +طبق من السلاطة الخضراء + ثمرة فاكهة أو فنجان كنتالوب

اليوم الثالث:

>الإفطار:كوب خشاف قليل السكر + طبق شوربة + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق صغير سلاطة.

وجبة إضافية: يمكنك تناول زبادى بالفواكه.

>السحور :ربع رغيف بلدى + جبن قريش+ طبق صغير سلاطة+ ثمرة فاكهة

اليوم الرابع

> الإفطار: كوب عصير فاكهة طبيعية بدون سكر + شريحة لحم مشوى أو مسلوق + ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة أو مشوية + طبق صغير سلاطة.

>وجبة إضافية : بعد ثلات ساعات يمكنك تناول طبق من الفواكه .

>السحور:نصف رغيف بلدى 2بيضة + طبق صغير سلاطة.

اليوم الخامس:

>الإفطار: كوب من البلح بالحليب + 5 معالق مكرونة مسلوقة بالصلصة+ طبق صغير سلاطة+ 4 صوابع من الكفتة.

> و جبة إضافية : بعد ثلات ساعات ثمرة فاكهة.

>السحور:ربع رغيف بلدى+ قطعة جبن قريش + طبق صغير سلاطة+ ثمرة فاكهة.

اليوم السادس :

>الإفطار: ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + 5ملاعق أرز مسلوق + طبق متوسط خضار سوتيه + طبق صغير سلاطة.

> وجبة إضافية : بعد ثلات ساعات عدد2قطايف متوسطة الحجم .

>السحور: كوب من الزبادى + فاكهة حسب الرغبة.