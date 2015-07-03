نظام غذائى للتخلص من الوزن الزائد فى رمضان

اليوم الأول :
>الإفطار : ينصح بالبدء بتناول 3 بلحات + كوب عصير فاكهة طبيعية بدون سكر، + سمكة متوسطة الحجم مشوية +طبق صغير سلاطة+ 5 ملاعق أرز .
>بعد ثلات ساعات يمكنك تناول قطعة كنافة صغيرة.
>السحور: ثمرة فاكهة +كوب زبادى + 2-3 ملعقة فول مع ½ رغيف خبز أسمر.
>اليوم الثانى :
>الإفطار: 3-4 بلحات منقوعة باللبن، + طبق صغير شوربة شعرية + 5 معالق أرز مسلوق + طبق صغير سلاطة + طبق متوسط فاصوليا بيضاء مسلوقة مع معلقة زيت وبقدونس وليمون.
بعد ثلات ساعات من الإفطار يمكنك تناول كوب من الحليب بالفاكهة.
السحور: ربع رغيف بلدى + 5ملاعق فول +طبق من السلاطة الخضراء + ثمرة فاكهة أو فنجان كنتالوب
اليوم الثالث:
>الإفطار:كوب خشاف قليل السكر + طبق شوربة + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق صغير سلاطة.
وجبة إضافية: يمكنك تناول زبادى بالفواكه.
>السحور :ربع رغيف بلدى + جبن قريش+ طبق صغير سلاطة+ ثمرة فاكهة
اليوم الرابع
> الإفطار: كوب عصير فاكهة طبيعية بدون سكر + شريحة لحم مشوى أو مسلوق + ثمرة بطاطس متوسطة مسلوقة أو مشوية + طبق صغير سلاطة.
>وجبة إضافية : بعد ثلات ساعات يمكنك تناول طبق من الفواكه .
>السحور:نصف رغيف بلدى 2بيضة + طبق صغير سلاطة.
اليوم الخامس:
>الإفطار: كوب من البلح بالحليب + 5 معالق مكرونة مسلوقة بالصلصة+ طبق صغير سلاطة+ 4 صوابع من الكفتة.
> و جبة إضافية : بعد ثلات ساعات ثمرة فاكهة.
>السحور:ربع رغيف بلدى+ قطعة جبن قريش + طبق صغير سلاطة+ ثمرة فاكهة.
اليوم السادس :
>الإفطار: ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + 5ملاعق أرز مسلوق + طبق متوسط خضار سوتيه + طبق صغير سلاطة.
> وجبة إضافية : بعد ثلات ساعات عدد2قطايف متوسطة الحجم .
>السحور: كوب من الزبادى + فاكهة حسب الرغبة.