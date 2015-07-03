5 عوامل تزيد من شعورك بالعطش خلال الصيام أهمها الأطعمة المقلية

العطش أحد الأشياء التى نشعر بها أثناء الصيام ويزيد الإحساس به بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات صوم نهار رمضان كما أن هناك بعض العوامل التى تزيد من شعور الأشخاص بالعطش.

تقول الدكتورة مها شاكر استشارى التغذية العلاجية وعلاج النحافة، إن كثيرا من الأشخاص يشعرون بالعطش نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وبعض العادات الغذائية الخاطئة.

>وتستكمل د. مها قائة " يزاد شعور الأشخاص بالعطش نتيجة ممارستهم بعض العادات التى تؤدى لزيادة الشعور بالعطش أثناء الصوم وأهمها ":>1) الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين نظرا لأنها تساهم على فقد الجسم السوائل حيث لا يجب ألا يزيد تناول أكثر من كوب واحد فقط.>2) تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات.>3) تناول الأطعمة المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الصديوم مثل السجق والهمبرجر والجبن الصفراء البسطرمة .>4)الإكثار من إضافة التوابل والبهارات الحارة ومكساب الطعم .>5) "الأطعمة المقلية".

لذلك تنصح د. مها: " يجب على الأشخاص لتفادى الشعور بالعطش خلال الصيام مراعاة الإرشادات التالية":

>1)عدم تناول الأطعمة المقلية.

>2)عدم الإكثار من إضافة التوابل.

>3)تجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل السجق والهمبرجر.